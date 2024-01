La Sûreté de l'État attentive à toute répercussion éventuelle en Belgique du conflit Israël-Hamas, l'espionnage aussi une priorité

La Sûreté de l'État reste attentive à toute répercussion éventuelle en Belgique du conflit entre Israël et le Hamas. Dans son rapport annuel, elle affirme "suivre de près les réactions des milieux extrémistes en Belgique". Ses services sont également sur le qui-vive concernant de potentiels candidats au départ qui souhaiteraient se rendre à Gaza pour y combattre.

"Il est possible que les événements qui surviennent à Gaza incitent des extrémistes à avoir recours à la violence", détaille la Sûreté de l'État (VSSE). Elle rappelle que l'État islamique et Al-Qaïda ont récemment encouragé leurs partisans à commettre des attentats contre des cibles israéliennes, juives et américaines aux États-Unis et en Europe. La VSSE estime que "la principale menace terroriste pour la Belgique dans ce contexte provient d'individus d'obédience djihadiste-salafiste agissant seuls".