La troisième édition débute mercredi à Cracovie avec 138 athlètes belges

À partir de mercredi, la ville polonaise de Cracovie et la voïvodie de Petite-Pologne seront le théâtre de la troisième édition des Jeux Européens, prévus du 21 juin au 2 juillet. Côté belge, 138 athlètes (74 hommes et 64 femmes) seront présents dans 21 des 29 disciplines au programme.

Sur les 138 athlètes belges, 43 seront engagés en athlétisme, l'Euro d'athlétisme par équipes étant organisé dans le cadre de ces Jeux Européens. Pour le reste, 26 athlètes disputeront les tournois de rugby à 7 masculin et féminin. La Belgique sera aussi bien représentée en escrime (13) et en padel (8). Les athlètes du Team Belgium seront aussi engagés en badminton (2), karaté (1), muaythai (3), taekwondo (5), tir (1), tennis de table (6), basket 3x3 (4),tir à l'arc (3), boxe (3), breaking (4), canoë-slalom (1), canoë-sprint (4), pentathlon moderne (1), mountainbike (6), triathlon (3), escalade (1) et natation synchronisée (2).

La Belgique avait ramené onze médailles (4 en or, 4 en argent et 3 en bronze) de Bakou en 2015 et 6 (4 en or, 1 en argent et 1 en bronze) de Minsk en 2019.

Au total, 7.000 athlètes de 48 nations, la Russie et le Bélarus sont exclus suite à l'invasion de l'Ukraine, seront présents en Pologne pour la troisième édition de cette compétition créée par les comités olympiques européens. Ces Jeux Européens seront également importants pour les athlètes visant une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, des quotas ou des points pour le classement de qualification seront délivrés dans de nombreuses disciplines. Pour le VTT, le plongeon et le badminton, les épreuves font office de Championnats d'Europe.