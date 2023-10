La vente de "paillettes libres" sur le visage et pour la déco, c'est fini depuis ce lundi 

Depuis ce lundi, les paillettes sont interdites en Belgique et en Europe. Qu'ils s'agissent celles déposées sur nos joues ou sur nos confections artistiques, ce qui est appelé "paillettes libres" ne sera bel et bien plus vendu sur le territoire. "Il s'agit de ces paillettes en poudre souvent utilisées pour le maquillage ou les projets artistiques et créatifs, qui ont fait la joie de nombreux d'entre nous lors de carnavals ou de soirées à thème", détaille auprès de nos confrères de la RTBF Thomas De Grotte, le fondateur de l'ONG River CleanUp. Cette interdiction s'inscrit dans une mesure environnementale contre les pollutions aux microplastiques.

En réalité, ce sont les paillettes non dégradables – puisqu'il en existe aussi des alternatives respectueuses de l'environnement - qui sont visées par cette mesure, qui concerne d'autres produits contenant des microplastiques, comme certains cosmétiques ou produits d'entretiens ménagers. Ces derniers ont cependant obtenu un délai s'étendant jusqu'à 12 ans pour trouver des alternatives à leur production.