La veuve de Navalny à Bruxelles, des bracelets "anti-rapprochement" et du Gin Tonic: voici les 5 infos majeures de ce lundi

Les bracelets anti-rapprochement, c’est pour bientôt en Belgique. L’option va être ajoutée aux bracelets électroniques existants pour protéger davantage les victimes de violences intrafamiliales et conjugales.

Ce lundi est aussi marqué par l’ouverture du procès de l’ancien chef de corps de la police de Mons. Il est soupçonné d’avoir conduit sous influence de l’alcool, et d’avoir falsifié son éthylotest. Cependant, lui, nie les faits.

Du changement chez Payconiq

Toujours chez nous, les paiements via Payconiq vont coûter plus cher aux commerçants. À partir d’avril, ils devront payer 18 € par an pour utiliser le service, ce qui reste néanmoins moins cher que les terminaux Bancontact.