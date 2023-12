La Ville de Bruxelles fournit un cadre clair concernant les intérieurs d'îlots à Laeken

En 2020, la Ville avait lancé une étude sur les intérieurs d'îlots à Laeken, ces "blocs" formés par un ensemble de maisons dont l'arrière est composé de jardins ou ruelles, se rejoignant et formant alors des "intérieurs d'îlots". Dans certaines parties très densément construites de Laeken, ces "blocs" prolifèrent mais "les entrepôts et ateliers situés à l'intérieur de ceux-ci sont souvent abandonnés ou négligés depuis des décennies, et sont rachetés depuis quelques années par les promoteurs", explique la Ville.

En vue de s'adapter, d'une part, aux défis climatiques (phénomène des îlots de chaleur urbains, précipitations de plus en plus intenses, etc.) et répondre, d'autre part, à la demande de densification de ces zones en termes de création de logements - le tout sans céder aux projets "excessifs" des promoteurs immobiliers "qui ne donnent pas la priorité à la qualité de vie et de l'habitabilité" -, la Ville a jugé nécessaire d'établir un cadre clair.