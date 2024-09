La Ville de Bruxelles va célébrer les athlètes paralympiques à la Bourse

"Tout comme nous l'avons fait le 12 août pour les athlètes olympiques, il est essentiel pour la Ville de Bruxelles de mettre à l'honneur nos athlètes paralympiques suite à leurs incroyables performances à Paris", a indiqué Benoit Hellings, l'échevin des Sports. "Au quotidien, la Ville de Bruxelles met un point d'honneur à assurer l'accès au sport aux para-athlètes. Toutes nos infrastructures sportives sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et nous veillons à ce que nos compétitions soient les plus inclusives possible."

L'ensemble de la délégation, y compris les médaillés, sera présente, tout comme le président du Comité paralympique belge Marc Vergauwen, la secrétaire générale Dominique Gavage et le chef de délégation Olek Kazimirowski.

Team Belgium compte actuellement onze médailles aux Jeux Paralympiques. La cavalière Michèle George et les athlètes en fauteuil roulant Léa Bayekula (2x) et Maxime Carabin (2x) ont rapporté cinq médailles d'or à la délégation belge. Les para cyclistes Ewoud Vromant (2x) et Maxim Hordies ont décroche l'argent, l'athlète en chaise roulante ainsi que les para cyclistes Jonas Van de Steene et Tim Celen ont ajouté trois médailles de bronze. Les Jeux Paralympiques se déroulent jusque dimanche.