La Wallonie n'en peut plus des sangliers: débordés, les chasseurs vont avoir droit à des battues supplémentaires

Les sangliers continuent de poser des problèmes en Wallonie. Trop nombreux, ils sont considérés comme des animaux nuisibles et continuent de gêner de nombreux acteurs de la région. C'est encore le cas cette année. "On a eu une attaque de sangliers samedi dernier", raconte par exemple Antoine Mabille, éleveur de moutons à Franc-Waret. "On avait des moutons qui étaient dispersés dans tout le village et le lendemain matin, on en avait 10 qui étaient près de la E42, prêts à provoquer un accident", regrette-t-il ensuite.

Les hivers, plus doux ces dernières années, permettent aux sangliers de proliférer dans nos régions. La prolongation de cette chasse en battue a donc été actée, avec une prolongation de 7 semaines jusqu'au 20 février pour réduire leur population. "Cela nous permet de faire encore deux ou trois battues supplémentaires", raconte par exemple Martin Cleda, le Directeur du Département de la nature et des forêts. "Cela pourrait augmenter clairement le nombre de prélèvement de sangliers", embraye-t-il.