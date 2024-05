L'absentéisme au travail au plus bas depuis cinq ans selon le baromètre d'Acerta: voici les motifs d'absence les plus fréquents

Le principal motif d'absence restait la maladie: une moyenne de 7,9% du temps de travail (19,7 jours pour un temps-plein) n'a pas été presté pour cette raison. Venaient ensuite les vacances (6,3% du temps de travail), les interruptions de carrière ou crédits-temps (3,2%) et enfin le chômage temporaire ou économique (0,4%).

À lire aussi Droit à la déconnexion: 54% des employés seraient sollicités par leur employeur en dehors des heures de travail

Acerta note que "l'absence pour cause de maladie est manifestement plus problématique dans les grandes entreprises que dans les PME". Selon ses données, le problème y est même deux fois plus important: 9,9% de temps d'absence dans les grandes entreprises contre seulement 5% dans les petites et moyennes. "Comme il semblerait illogique de dire que les petites entreprises recrutent des personnes en meilleure santé que les grandes, ou qu'il y a automatiquement plus de risques pour la santé dans les grandes entreprises que dans les petites, la cause (et donc la solution) doit être recherchée au sein des entreprises de façon individuelle", note Amandine Boseret, experte juridique chez Acerta.

Selon une enquête, trois éléments sont essentiels pour se sentir bien au travail: une autonomie suffisante, un sentiment d'implication et la certitude de disposer des compétences nécessaires pour accomplir ses tâches. "Les entreprises aux prises avec un taux d'absentéisme élevé auraient donc tout intérêt à analyser ces trois composantes en leur sein", conclut-elle.