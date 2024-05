L'Afsca procède au rappel de la poudre de piment rouge de la marque Basak

La décision de retirer le produit de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs a été prise à la suite d'une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed).

Le produit, vendu en paquet de 100 grammes dans plusieurs points de vente, porte le numéro de lot L2144R et a comme date de durabilité minimale (DDM) le 28/02/2025.