Lani Wittevrongel médaille d'argent du scratch

Lani Wittevrongel offre. à la Belgique sa deuxième médaille dans cet Euro 2024. La première a été remportée mercredi par Jules Hesters, 3e de la course à l'élimination.

Vendredi, six Belges seront en piste à Apeldoorn. Lotte Kopecky disputera l'omnium, Tuur Denis le scratch messieurs, Tjörven Mertens et Runar De Schrijver le sprint, tandis que Milan Van den Haute et Noah Vandenbranden seront au départ de la poursuite individuelle.