L'avortement, une loi "meurtrière" selon le Pape: "Il faut respecter cette parole, l'entendre", estime un évêque

"L'événement était dans toute intimité, ça n'avait rien de public, c'était pas une parole publique. Si le pape François a eu une parole concernant l'avortement, il faut respecter cette parole, l'entendre, et puis on verra comment réagir par après. C'était un moment de prière, pas un moment d'une déclaration publique. Il faut pouvoir faire parfois la différence entre prière et déclaration publique, et ici, on est dans la dimension de la prière", estime-t-il.