Le Chinois Zhang Anda prive Luca Brecel des quarts de finale

Avant le match, Brecel a déclaré qu'il ne se sentait pas bien. Le champion du monde est arrivé fiévreux à la table et espérait qu'un médicament le soulagerait. Zhang a pris le meilleur départ avec un break de 84. Brecel a répliqué avec un 77 et a également remporté la troisième frame, mais après un autre 51 de Zhang, à la pause tout était à refaire (2-2). Ensuite, Zhang a puni les erreurs de Brecel avec des breaks de 78 et 54. Avec des breaks de 54 et 53, Brecel est encore resté dans le match. Mais Zhang a ensuite réalisé en 124 et, après une autre erreur de Brecel, a terminé le match avec un break de 68.

Brecel a joué la finale il y a deux ans et perd beaucoup de points au classement de l'Ordre du Mérite. Il demeurera 3e mondial à l'issue du tournoi à moins que Mark Selby (WS-5) ne remporte l'UK Championship.