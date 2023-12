Le congé de naissance trop court et peu adapté aux revenus plus faibles?

Il existe un "besoin évident de congés supplémentaires dans les premiers mois qui suivent l'arrivée d'un enfant" ainsi qu'une inadaptation du congé de naissance aux ménages aux revenus les plus faibles, ceux-ci ne pouvant se permettre ne serait-ce qu'une légère perte d'argent, ressort-il d'une étude menée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) et publiée vendredi.

L'Institut a sondé un millier de pères, co-parentes et co-parents en 2021 sur le congé de naissance, accordé au partenaire de la personne qui accouche d'un bébé. A l'époque de l'enquête, ce congé durait 15 jours maximum, il a depuis été étendu à 20 jours.