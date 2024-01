Le Conseil de l'UE adopte sa position pour interdire les produits issus du travail forcé

Le Conseil de l'Union européenne (États membres) a adopté vendredi sa position de négociation sur un projet de règlement visant à interdire dans l'UE les produits issus du travail forcé, selon un communiqué. Les négociations avec le Parlement européen vont pouvoir débuter sur la forme finale de la législation.

"Il est consternant de constater qu'au 21e siècle, l'esclavage et le travail forcé existent encore dans le monde. Ce crime odieux doit être éradiqué et la première étape pour y parvenir consiste à briser le 'business model' des sociétés qui exploitent les travailleurs", a déclaré le ministre belge de l'Économie et de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, au nom de la présidence belge du Conseil. "Avec ce règlement, nous voulons nous assurer que leurs produits n'ont pas leur place sur notre marché unique, qu'ils soient fabriqués en Europe ou à l'étranger."