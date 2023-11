Le déclin continue: comme depuis plusieurs années, le nombre de naissances recule en Wallonie et à Bruxelles

Le nombre de naissances en Régions bruxelloise et wallonne a diminué l'an dernier, reprenant la tendance qui préexistait à la pandémie de Covid-19, signale mercredi le Centre d'épidémiologie périnatale (Cepip) dans son rapport annuel 2022. Les indicateurs de surpoids/obésité, d'induction du travail et de césarienne ont, eux, atteint de nouveaux sommets.

Entre 2013 et 2022, le nombre de naissances a diminué de 13% dans la capitale et de 8,9% au sud du pays. L'an dernier, on y a comptabilisé respectivement 21.650 et 34.093 naissances. Si une diminution plus importante de leur nombre avait été observée en 2020 durant la crise sanitaire, la tendance était repartie à la hausse en 2021 pour ensuite connaitre une courbe inverse en 2022, comme cela était le cas durant les années antérieures au Covid-19. La proportion de femmes en surcharge pondérale en début de grossesse était par ailleurs plus élevé en Wallonie (44,9%) qu'en Région bruxelloise (41,8%) à la fin décembre dernier. En 2013, cette proportion était de 36,3% au sud du pays et de 34,1% dans la capitale.