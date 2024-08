Le FAST de la police fédérale a retrouvé plus de 6.000 fugitifs en 25 ans d'existence

Le Fugitive Active Search Team (FAST), l'équipe de la police judiciaire fédérale spécialisée dans la recherche et l'arrestation de criminels en fuite, a retrouvé 6.208 fugitifs depuis sa création, le 25 août 1999. En un quart de siècle, sa finalité et ses moyens ont évolué.

L'idée de créer une unité spéciale pour dénicher les criminels en cavale germe en novembre 1998 dans la tête du Collège des procureurs généraux. Après un projet pilote à Bruxelles, le FAST se déploie à l'échelle nationale le 25 août 1999, retrace la police fédérale. Dans son viseur : des prisonniers évadés et des condamnés en fuite en Belgique, mais aussi des personnes recherchées à l'international qui se cachent au Plat pays.

Au fil des ans, le FAST a toutefois affiné ses objectifs. Fin 2016, le service de la police fédérale a créé une liste répertoriant les criminels les plus recherchés par la Belgique, les "Belgium's Most Wanted". S'y retrouvent des individus condamnés à de lourdes peines ou liés à des infractions graves, comme des affaires de terrorisme. Depuis 2019, l'unité privilégie en outre "la qualité à la quantité". "Il est plus important d'arrêter une personne condamnée à 20 ans de prison que 10 condamnées à deux ans", illustrait le chef du FAST, Gerry Van Loock, lors de la présentation en avril du bilan annuel de l'équipe.