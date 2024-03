Le Français Eric Perrot remporte le sprint à Soldier Hollow, Florent Claude 19e

Avec un 10 sur 10 au tir, le jeune Français s'est imposé avec 3 secondes et 9/10e d'avance sur Jacquelin, deux cibles manquées, et 11 secondes et 3/10e d'avance sur le Norvégien Johan-Olav Botn, auteur d'un sans-faute également.

Dans la course au gros globe de cristal, Johannes Boe, seulement 17e à 58 secondes et 1/10e, pénalisé par quatre fautes au tir, permet à son frère aîné Tarjei, lui 7e à 21 secondes et 6/10e après un 8 sur 10, de se rapprocher encore: le cadet des frères Boe n'a plus que 47 points d'avance (902 points contre 855), à désormais quatre courses individuelles de la fin de la saison.

Florent Claude est 21e et gagne deux places. Il totalise 280 points.