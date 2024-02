Le métier d'agriculteur, cible récurrente de moqueries: certains vont même jusqu'à cacher leur métier pour les éviter

Au volant d'engins agricoles, il s'occupe des fourrages et des animaux : une vraie passion pour lui, mais c'est aussi un motif de moqueries à l'école. "Un garçon me disait qu'un fermier ça ne mettait pas des chaussures blanches, et il me marchait sur les pieds. Il me disait de retourner dans la bouse de vache avec mes habits. J'étais un peu triste et vexé", explique-t-il.

Pour son père, c'est une claque, car lui aussi a subi des moqueries dans son enfance. Il ne comprend pas qu'elles puissent encore exister en 2024. "On est souvent confronté à des moqueries dans notre boulot, car on est, en quelque sorte, dans une autre sphère de la société. On a parfois l'impression d'être différent de Monsieur tout le monde, car on fait un métier différent", note le père de famille.

Pour cette famille, cette situation ne peut plus durer, mais pourtant, Guillaume, le papa, n'est pas très optimiste. "On est de moins en moins nombreux et donc il y a de moins en moins de gens qui ont un contact direct avec le milieu agricole".

Pour éviter ces moqueries, Johan et sa femme, un autre couple d'agriculteurs qui s'occupe de cochons, ont décidé de vivre dans le secret. "Ce n'est pas toujours rose, contrairement aux cochons", rigole-t-il. En effet, le cochon n'a pas toujours une belle image dans notre société. "Pourtant, plein de gens en mangent, mais le cochon, c'est sale, entend-on souvent, comme l'éleveur".