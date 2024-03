Le partage des pistes cyclables entre vélos et cyclomoteurs devient problématique: "Il y a un danger"

La cohabitation entre vélos et cyclomoteurs sur les pistes cyclables est problématique. Pour les cyclomoteurs autorisés à les emprunter, c’est 45 km/h maximum, et ce n’est pas toujours respecté, ce qui met en danger les cyclistes, surtout les enfants.

Pas toujours simple, la cohabitation entre cyclistes et cyclomoteurs sur les pistes cyclables. D'abord, tous les cyclomoteurs n'ont pas le droit de les emprunter. Ensuite, ceux qui ont l'autorisation doivent respecter une vitesse maximale de 45 km/h.

Dans les 2 cas, il y a des infractions aux règles et c'est ça le problème parce qu'il y a danger. Le gros souci, c'est au niveau des enfants à vélo. "Les remarques que l'on reçoit concernant la présence de cyclomoteurs sur les pistes cyclables proviennent plus généralement de parents qui accompagnement des jeunes enfants qui sont encore en apprentissage. Pour eux, il est très important d'être complètement en sécurité et séparés du trafic motorisé", explique Florine Cuignet, chargée de la politique bruxelloise au Gracq, l'association de cyclistes.