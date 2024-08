Le personnel de De Lijn partira en grève le 14 août à la Côte et dans le Westhoek

Le front commun syndical de De Lijn a confirmé jeudi que le personnel partira en grève mercredi à la Côte et dans la région du Westhoek. Cette décision fait suite à une rencontre infructueuse entre la direction et les syndicats. Ces derniers portent plusieurs griefs liés aux conditions de travail, notamment le manque de personnel, les heures supplémentaires non payées et les contrôles de vitesse visant certains conducteurs.

L'entreprise flamande de transports en commun prévoit un service alternatif pour la journée de mercredi. Le plan sera disponible dès lundi sur le site de De Lijn et sur son planificateur de voyage.

Représentants du personnel et direction se sont rencontrés mercredi, mais ne sont pas parvenus à s'entendre. Les syndicats accusent la direction de minimiser, voire ignorer, les problèmes rencontrés par le personnel et espèrent que De Lijn prendra des mesures contre les agressions dont les chauffeurs et autres membres sont victimes. "Lorsque des trajets sont annulés en raison d'un manque de personnel ou de problèmes avec le matériel, la frustration des usagers augmente et ce sont souvent les conducteurs et les contrôleurs qui en paient le prix", avait ainsi souligné Stan Reusen du syndicat socialiste pour les trams, bus et métros ACOD TBM.