Le prix des bonbons a explosé en quelques mois: quelles sont les raisons de cette hausse?

Vous l'avez tous constaté si vous êtes friands de friandises : l'augmentation des prix des bonbons est forte en ce moment et elle est directement liée au prix du sucre qui a fortement grimpé en une année.

On a fortement dé-sucré les confiseries

"De ce fait, les planteurs se demandent s'il est encore nécessaire de continuer à traiter la betterave. De notre côté, nous avons été heurtés de plein fouet par une augmentation des coûts, liée au prix du gaz qui a explosé", précise-t-elle.

Bruno Dewulf, membre de la confédération des betteraviers, abonde dans le même sens. "Avec 10 betteraves, on peut faire 1,4 kg de sucre, et pour 1 kg de bonbons, il faut 300 grammes de sucres et ces 300 grammes vont être fabriqués avec deux betteraves".