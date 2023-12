Le prix du café robusta atteint un niveau record

Le prix du café robusta a atteint vendredi le plus haut niveau de son histoire, à plus de 2.900 dollars la tonne. La situation sécuritaire tendue en Mer Rouge, après plusieurs attaques des rebelles Houthis du Yémen contre des navires marchands, fait craindre des difficultés de livraison du café en provenance du Vietnam, d'Indonésie et d'Ouganda.