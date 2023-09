Le PS reste CONTRE la limitation des allocations de chômage dans le temps: "Cela n'aurait qu'un seul effet"

"Je suis secrétaire d’Etat à la politique scientifique donc je crois à des études scientifiques. Et toutes montrent que ce soit via des chiffres du Forem ou via des études internationales, que limiter les allocations de chômage dans le temps, ça n’a qu’un effet, verser dans la précarité les bénéficiaires du chômage qui passeraient sur les caisses de l’assistance et du CPAS. Mais je suis très conscient des difficultés sur le marché du travail en Wallonie. Il y a des enjeux sur la formation car aujourd’hui on doit rapprocher les profiles des demandeurs d’emploi de ce qui est demandé dans les entreprises. Il y a des pénuries dans les secteurs. Je le vois dans des dizaines d’entreprises à Charleroi, par exemple. Il y a aussi des solutions sur l’apprentissage des langues car c’est une chance en Wallonie, d’être situés au sud de la Flandre. C’est une économie extrêmement dynamique."