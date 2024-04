Le retour des tracteurs à Bruxelles: des agriculteurs néerlandais vont venir manifester dans la capitale prochainement

Le groupe de défense des agriculteurs néerlandais Agractie va mener des protestations à Bruxelles le 16 avril, a annoncé sa vice-présidente mardi. Les agriculteurs sont opposés à l'expiration d'une dérogation européenne en matière d'épandage de fumier.

Une règle dérogatoire de l'UE permet aux éleveurs néerlandais d'épandre plus de fumier que ce qui est réellement autorisé. Or, selon la Commission européenne, les Pays-Bas ne respectent pas les conditions d'application de ces règles plus souples. Selon Agractie, l'expiration de la dérogation aura des conséquences majeures pour les exploitations agricoles.