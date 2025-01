Le Salon de l'Auto se termine ce dimanche: ce retour a-t-il été fructueux ?

Le premier objectif de cet événement, c'est de vendre. Pourtant, les visiteurs sont hésitants à cause des directives européennes, qui ne semblent pas encore assez claires aux yeux des consommateurs. "Nous sommes depuis quelque temps déjà dans une période d'incertitude, thermique ou électrique. Le consommateur hésite. Cela s'est encore fort ressenti cette année au Salon", indique Christophe Dubon. "Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles doivent commercialiser des voitures qui sont plus respectueuses de l'environnement. Cela passe par des voitures électriques, aussi par des voitures hybrides et aussi à essence. On voit aujourd'hui que les entreprises se dirigent davantage vers des voitures électriques là où les particuliers ont davantage de demandes pour des voitures à essence ou hybrides", ajoute le porte-parole.

Il est encore possible de se rendre au Salon ce dimanche. Celui-ci est ouvert jusqu'à 19 h. "Si je peux donner un conseil, c'est de venir plutôt vers 15 h, là où l'affluence va se calmer et où il sera plus agréable de visiter le Salon".

Y aura-t-il un Salon de l'auto à nouveau en 2026 à Bruxelles ? "On peut déjà, aujourd'hui confirmer qu'il y aura encore un Salon de l'auto à Bruxelles dans le futur. À savoir s'il aura lieu en 2026 ou en 2027. Là, ce sont les exposants qui prendront la décision dans le courant du printemps", conclut Christophe Dubon.