Le Samusocial ouvre un nouveau centre d'accueil pour hommes isolés sans-abri à Forest

"Ancienne maison de repos, ce bâtiment est configuré de manière à permettre une véritable plus-value qualitative de l'accueil", souligne le responsable du centre, Arnaud Brouwez. "Les chambres sont de petite capacité et disposent chacune de sanitaires attenants, ce qui favorise un vivre-ensemble serein. Cela ne peut qu'améliorer l'efficience de l'accompagnement social, première étape vers la recherche de solutions de sortie de rue", ajoute-t-il.

L'accueil, assuré par une équipe de 34 travailleuses et travailleurs se relayant jour et nuit, comprend un lit (dans des chambres de deux à trois personnes), l'accès à des sanitaires, des repas, ainsi qu'un accompagnement médico-social global.

Les 30 premiers hommes déjà hébergés avaient préalablement trouvé refuge au centre d'accueil d'urgence d'Anderlecht, et avaient été identifiés par les équipes du Samusocial comme étant en "situation de vulnérabilité accrue, et nécessitant un hébergement 24 h/24, à moyen ou long terme".

D'ici trois mois, le bâtiment deviendra par ailleurs un centre d'accueil pour familles en demande de protection internationale, dont le Samusocial - mandaté par l'agence fédérale Fedasil - restera l'opérateur.

"Les hommes isolés et sans abri sont toujours plus nombreux, tout particulièrement depuis le début de la crise de l'accueil, dont les effets sont particulièrement visibles en rue", rappelle ainsi la responsable du Déploiement opérationnel et des dispositifs d'Urgence du Samusocial, Marie Suraud.