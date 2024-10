Le site du Centre pour la Cybersécurité Belgique lui aussi victime des attaques DDoS

Les cyberattaques contre les sites internet de plusieurs institutions belges se sont poursuivies jeudi. Outre les sites de Febelfin et du SPF Economie dans la matinée, c'est désormais le domaine du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) qui a été visé et rendu inaccessible par le groupe de pirates NoName057. Les ports d'Anvers, Zeebrugge, Liège et Bruxelles ont également été de nouveau ciblés.