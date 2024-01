Le snowboardeur Seppe Smits quittera le circuit international à la fin de la saison

"Jusqu'ici, toute ma vie avait été consacrée au snowboard. Ce sport fera peut-être toujours partie de mon avenir, mais je referme le chapitre en tant qu'athlète à la fin de cette saison", a expliqué Seppe Smits. Celui-ci a conquis au cours de sa carrière deux titres de champion du monde en slopestyle (2011 et 2017), terminant à trois reprises sur le podium en Big Air.

L'Anversois a participé aux Jeux Olympiques deux fois, en 2014 à Sotchi en Russie et en 2018 à PyeongChang en Corée du Sud, mais il a manqué Pékin en 2022 à cause d'une blessure. Smits a également remporté la Coupe du monde de big air en 2013 et 2015, avec quatre manches gagnées au passage. Il a par ailleurs figuré sur le podium des X Games.