Le windsurfer Thomas Broucke 65e après les quatre premières régates à Lanzarote

Le seul concurrent belge présent a pris successivement la 15e, 15e et 23e place des trois premières courses de la flotte jaune avant d'être disqualifié, à la suite d'un départ prématuré sous pavillon noir, dans la quatrième. Le moins bon résultat n'étant pas pris en compte (41 suite à la disqualification), il totalise 53 points.

Le champion du monde en titre le Néerlandais Luc van Opzeeland occupe la première place avec 3 points grâce à ses quatre victoires dans cette même flotte jaune.

Les 118 participants issus de 38 pays ont été répartis lors de la phase qualificative en deux flottes: jaune et bleue. Outre le titre mondial, deux tickets pour les JO de Paris sont en jeu. Les six dernières places pour les Jeux Olympiques seront distribuées lors de la Last Chance Regatta à Hyères, en France, du 17 au 24 avril.

À l'issue de la phase préliminaire, qui s'achève vendredi, la course aux médailles se déroulera samedi au large de Lanzarote.