Les agriculteurs demandent le "droit à l'erreur" au niveau administratif: une réunion est en cours avec les autorités wallonnes

Les agriculteurs demandent également le "droit à l'erreur". Ils attendent du concret au niveau régional. "Dès qu'on est un peu décalé, on nous supprime des primes", regrette Florian Poncelet, président de la Fédération des jeunes agriculteurs. "Il faut reprendre ce point-là. On a reçu l'ordre du jour et on voit que des sujets qui nous tiennent à cœur vont être abordé. On voit qu'il y a envie d'avancer."