Les agriculteurs manifestent: des actions spontanées sont à prévoir aussi en Flandre dans les prochains jours

Des agriculteurs bloquent lundi soir le carrefour du R4 et de la Zeeschipstraat à Wondelgem, dans la commune de Gand, indique le centre flamand du trafic. Le passage y est possible, mais seulement sur une voie. Le centre du trafic conseille aux usagers d'aller de Gand à Zelzate via le R4 est.

"La volonté d'agir est telle que les agriculteurs organisent eux-mêmes des actions. Ils voient ce qui se passe en Wallonie et en France et s'impatientent", selon l'ABS (le Boerenbond et l'Algemeen Boerensyndicaat). "Nous voyons de plus en plus de manifestations locales et ad hoc", note pour sa part le Boerenbond. Ce dernier a toutefois prévu dès mardi une série d'actions pacifiques. "Nous essaierons de limiter autant que possible les nuisances pour les citoyens", assure sa porte-parole Elisabeth Mertens.