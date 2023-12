"Les applications qui monétisent des invendus menacent l'aide alimentaire"

Le réseau Loco, qui contribue à l'approvisionnement et la logistique des organisations d'aide alimentaire en Région bruxelloise, a organisé jeudi matin une action symbolique devant une boutique de la start-up bruxelloise "Happy Hours Market". Les organisateurs entendaient ainsi alerter le grand public sur les conséquences de l'émergence de ce type d'applications, qui proposent des invendus à prix réduits.

Dès 10h00, une vingtaine de personnes, membres d'associations d'aide alimentaire notamment, ont déposé des cageots vides devant le magasin situé place Bethléem, à Saint-Gilles. "Aide alimentaire: le hold-up des start-ups?", interrogeait ainsi une banderole étendue sur la montagne de caisses vides.

Qu'il s'agisse de Happy Hours Market, Too Good to Go ou encore Phenix, les organisateurs dénoncent la monétisation des invendus par ces start-ups, qui mettraient en danger "la stabilité financière des institutions du secteur associatif".