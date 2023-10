Les Banques alimentaires et le Lions Clubs s'unissent plus encore contre la faim

La Fédération belge des Banques alimentaires (FBBA) et le Lions Clubs Belgique ont signé mardi un accord de coopération dont l'objectif est d'offrir une aide alimentaire à davantage de Belges, indiquent-ils dans un communiqué commun. Selon l'indicateur européen de pauvreté, environ 15% de Belges vivent dans la pauvreté. ?

Concrètement, le Lions Clubs mettra à disposition de la FBBA des bénévoles et lui offrira un soutien matériel et financier.

Une aide plus que bienvenue car les Banques alimentaires font face à une augmentation importante du nombre de bénéficiaires et, dans le même temps, à une diminution des dons alimentaires. ?En 2022, une moyenne de 209.450 personnes a frappé chaque mois à la porte des Banques alimentaires en Belgique. C'est 18,2% de plus qu'en 2021.