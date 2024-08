Les Belges Katrijn De Clercq et Helene Hesters terminent 10e du Madison féminin

La victoire dans cette course à l'américaine, longue de 120 tours (30 km) animée par douze sprints, est revenue aux Italiennes Chiara Consonni et Vittoria Guazzini (37 points) devant les Britanniques Elinor Barker et Neah Evans (31) et les Néerlandaises Maike van der Duin et Lisa van Belle (28).

La très jeune formation belge De Clercq (22 ans) et Hesters (19 ans), championnes d'Europe espoirs (U23) le 14 juillet à Cottbus, ont disputé une course anonyme dans les trois premiers tiers de course ne parvenant pas à inscrire le moindre point après les neuf premiers sprints.