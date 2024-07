Les Belgian Hammers prennent la 5e place du relais mixte à Hambourg

Jelle Geens, Claire Michel, Arnaud Mengal et Jolien Vermeylen ont signé un chrono de 1h21:41 après avoir réalisé chacun un tour de 300m de nage, 6,6 km de vélo et 1,75 km de course à pied.

L'Allemagne s'est imposée à domicile en 1h19:53 devant la Suisse, 2e en 1h20:01, et la Nouvelle-Zélande, 3e en 1h20:04.