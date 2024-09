Les chauffeurs Uber bruxellois vont poursuivre leur action de déconnexion collective

"Ce boycott vise à sensibiliser sur les conditions de travail des chauffeurs et à obtenir des améliorations significatives de la part de l'entreprise", explique le syndicat dans un communiqué.

Des périodes de boycott ont été fixées aux plages horaires suivantes: entre 7h00 et 10h00 et entre 17h00 et 19h00 en semaine et entre 21h00 et 3h00 le week-end.