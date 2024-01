Les dames qualifiées en vitesse et en poursuite, les messieurs seulement en poursuite

Chez les messieurs, Matthijs Verhoeven, Tjörven Mertens et Runar De Schrijver ont fini 10e sur 11 en 45.540 secondes, à 2.478 des Néerlandais, plus rapides en 43.062. La Belgique n'a pas frôlé la qualification, à 1.279 des Espagnols, 8e.

En poursuite, Katrijn De Clercq, Marith Vanhove, Febe Jooris et Sara Maes ont terminé à la 7e place sur 9, qualifiées en 4:30.225 alors que l'Italie a dominé en 4:15.180. Au 1er tour, la Belgique sera opposée à la Pologne, 6e en 4:27.239. L'Italie contre la France et l'Allemagne contre la Grande-Bretagne se disputeront les places pour la finale. Les poursuiteuses belges devront se classer parmi les deux équipes les plus rapides (hors finalistes) pour disputer la course à la médaille de bronze.

Chez les messieurs, la Belgique a frôlé la course à la médaille d'or, terminant 5e sur 9 en 3:54.942, à 5.584 du Danemark (3:49.088). Les Danois courront contre l'Allemagne et la Grande-Bretagne face à l'Italie, alors que Lindsay De Vylder, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet et Tuur Dens) rencontreront l'Espagne, 8e en 4:03.978.