Les danseurs Olivia Shilling et Léo Baeten monteront les deuxièmes sur la glace vendredi

Shilling et Baeten, qui patinent ensemble depuis cette saison effectuent leurs grands débuts au plus haut niveau à cette occasion. Elle a 26 ans et vient de Columbus dans l'Ohio (États-Unis), lui a 22 ans et est originaire d'Etterbeek. Ils s'entraînent dans l'Iowa aux États-Unis.

Les 20 meilleurs couples de danseurs patineront le programme libre pour le titre samedi.