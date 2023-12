Les duathlètes Geert Lauryssen et Lotte De Vet vainqueurs de "l'Enfer de Kasterlee"

Geert Lauryssen et Lotte De Vet ont remporté dimanche la 21e édition de l'Enfer de Kasterlee, considéré comme l'un des plus difficiles duathlon hivernal de longue distance, dimanche en Campine anversoise.

Pour sa huitième participation, le Louvaniste, 2e l'an dernier derrière Seppe Odeyn, a décroché son premier succès à Kasterlee en parcourant les 15 kilomètres de course à pied, les 125 km de mountainbike et à nouveau les 30 kilomètres de course à pied en 7h28:15. Lauryssen a devancé d'un peu plus de 5 minutes Tim Van Hemel (7h33:16) et de plus de 8 minutes Stef Verachten (7h36:35). Odeyn, décuple lauréat consécutif de l'épreuve, avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure.

Chez les dames, la victoire est revenue à Lotte De Vet, qui pour sa deuxième expérience sur le parcours campinois s'est imposée en 9h04:06, devant An Ravestijn (9h19:13) et Stefanie Adam (9h38:55).