Les élections approchent, alors pour sensibiliser les jeunes, l'UCL organise des votes fictifs: "C'est vraiment intéressant"

Ici, même les assesseurs ont été désignés au hasard. "Je trouvais ça très intéressant parce que je trouve que de nos jours, on n'est pas assez impliqué dans tout ce qui est système politique. Beaucoup de jeunes ne sont pas forcément au courant de comment ça se passe, donc c'est vraiment intéressant d'informer les jeunes avec des activités comme celle-ci", nous explique un étudiant désigné assesseur.

Pour Alice Naglieri, chargée des relations avec l’enseignement secondaire à l'UCLoucvain, "c'est le bon moment pour faire un aperçu de toutes ces choses, des différents niveaux de pouvoirs, des compétences, etc. et en plus ce côté pratique qu'ils n'ont jamais eu".

Place ensuite au dépouillement… Pendant ce temps, les 500 jeunes revoient les bases de notre système politique dans la salle d’à côté. Une dizaine de minutes s’écoulent, et les résultats sont connus.