Les Engagés, le MR et le PS ont miné les négociations, déplore Elke Van den Brandt

Les négociateurs francophones bruxellois, Ahmed Laaouej (PS), Christophe de Beukelaer (les Engagés) et David Leisterh (MR) ont "délibérément et volontairement miné les négociations pour la formation d'un gouvernement à Bruxelles" avec leur communiqué de presse commun, s'est indignée dimanche soir Elke Van den Brandt (Groen), qui tente de former une coalition du côté néerlandophone.