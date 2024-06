Les équipes belges d'acro remportent deux médailles d'or à Rzeszow

En trios, Mirte Vercauteren (SPORTAC86), Sofie Jaeken (Ambitious Pro Gymnastics) et Lauren Verbrugghe (ART GYM) se sont imposées avec un total de 29.030 points. Le duo Silke Macharis (ART GYM) et Maysae Bouhouch (KT Aalst) est aussi monté sur la plus haute marche du podium grâce à son score de 28.400 points.

Chez les juniors, Minne Aesaert (OTM Gand vzw), Tara De Muynck (Gymclub Altis Eeklo) et Tille Verhougstraete (SPORTAC86) ont terminé troisième derrière l'Azerbaïdjan et le Portugal.