Les exploitants de kayaks espèrent enfin sauver leur saison: "La Lesse est à son niveau parfait"

Une séquence ensoleillée avec, en alternance, un épisode pluvieux de quelques jours. Qui déstabilisent quelque peu ces employés saisonniers. "Hier par contre, on a eu vraiment beaucoup plus de gens. C'était un peu plus hard, mais au moins, ça nous a mis une petite claque. Parce que les autres jours, il faisait pas très, très beau, mais là ça nous a fait du bien. Et on est tous de bonne humeur grâce à ça", indique une étudiante d'un exploitant de kayaks.

Ils ont décidé de profiter des vacances sur l'eau au cœur des Ardennes. Avec du soleil au-dessus de leur tête, ces touristes d'un jour entament une semaine, déjà réussie. "Il fait magnifique, 27 degrés, on va profiter de la descente et d'un bon moment en famille", "On profite du beau temps, puisqu'il fait magnifique aujourd'hui, donc que demander de plus?"

La saison avait mal commencé

Pourtant, dès le mois de mai, la saison avait très mal commencé. En cause, des précipitations abondantes et en manque de soleil. "Un jour, il fait beau, un jour, il ne fait pas beau, ça dépend les jours. Là, pour l'instant, on a passé un beau week-end, il fait super beau. C'est gai, même pour les gens, c'est beaucoup mieux, on a beaucoup plus de gens qui viennent. Mais c'est vrai qu'on voit, la semaine, passée, il faisait 20 degrés, il faisait gris. Et aujourd'hui, il fait presque 30 degrés, je ne sais pas combien, mais plein soleil, ça change tout le temps".

C'est vraiment le niveau parfait.

Cette fois, plus de crainte d'assèchement. Depuis plusieurs semaines, les nappes phréatiques sont remplies. Le débit de la Lesse est même exceptionnel. "On est environ à 5 fois le minimum légal pour pouvoir naviguer. Donc les caques ne grattent pas, donc ce n'est pas un niveau dangereux pour les enfants. Donc c'est vraiment le niveau parfait. Cette semaine-ci, même s'il fait exceptionnel, on n'est jamais qu'à 50 % de notre capacité".

Le secteur espère aussi l'apparition d'un été indien afin de prolonger la saison touristique au moins jusqu'au mois d'octobre.