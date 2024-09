Les files s'intensifient sur la E411, le ring à l'arrêt: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen puis 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard.

20 minutes à ajouter entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne sur l'E40

Il reste 15 minutes à ajouter sur l'E19 Mons-Bruxelles entre l'Aire de Besonrieux et de Hubaumont et les files ont disparu sur l'A54 Charleroi-Nivelles.

Les files s'intensifient sur la E411 entre Achêne et Courrière où vous perdez maintenant 45 minutes en direction de Namur.

Vers Bruxelles, 20 minutes à ajouter sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem, 15 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart et sur le ring extérieur entre Waterloo et Groenendaal vers Léonard.

Dans l'autre sens, toujours 30 minutes à ajouter sur cette E411 entre Achêne et Courrière suite à une zone de chantier vers Namur.

La situation se simplifie aussi dans le sud du pays avec cet accident maintenant dégagé après la frontière luxembourgeoise. Vous ralentissez encore 30 minutes entre Hondelange et Bridel au Luxembourg.

Encore 10 minutes à ajouter sur l'A54 entre l'Aire de Fromiée et Petit-Roeulx vers Nivelles.

La situation rentre dans l'ordre avec la libération des voies sur la E19 Mons-Bruxelles après ce chantier de nuit à Arquennes qui a joué les prolongations. Vous ralentissez 25 minutes entre l'Aire de Besonrieux et de Hubaumont vers Bruxelles. (On était à 1h30 tout à l'heure).

08h09

Situation toujours problématique sur la E19 Mons-Bruxelles

Situation toujours problématique sur la E19 Mons-Bruxelles suite à ce chantier de nuit à Arquennes qui devait se terminer à 6h. Il devrait se terminer vers 9h.

Vous ralentissez toujours 45 minutes entre BESONRIEUX et NIVELLES-SUD.

En venant de Charleroi, vous ralentissez 30 minutes entre l'Aire de Fromiée et Arquennes.

Le réseau secondaire est aussi impacté avec toujours 15 minutes de files sur la Nationale 27 en direction de Waterloo entre Seneffe et Nivelles-sud et sur la Nationale 5 entre Mellet et Villers-Perwin vers Genappe.

L'autre point noir ce matin, l'E411 Namur-Luxembourg dans le sud du pays avec un accident entre une voiture et une moto qui s'est produit après la frontière à Cappelen. Vous perdez là toujours 1h30 entre Weyler et Capellen. Les voies devraient être dégagées dans les minutes qui suivent.

Dans l'autre sens, de longues files aussi en direction de Namur entre Achêne et Spontin avec 25 minutes à ajouter à votre temps de parcours.

Toujours de files sur la E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Ternat (+20 min), sur la fin de l'E429 ou un camion était en panne à hauteur du premier feu de Halle en direction du ring de Bruxelles (+15 min).