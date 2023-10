Les flexi-jobs étendus à douze nouveaux secteurs: "Cela va permettre de garder des gens" au travail

L’extension des "flexi-jobs", c'est l'une mesures phares du budget fédéral qui a été validé hier. Ces boulots que l'on peut prendre en plus, sur le côté, dans des secteurs en manque de personnel et ce à des conditions fiscales avantageuses. Douze secteurs de plus vont pouvoir en bénéficier. Lesquels exactement ? Comment réagissent-ils et quels sont avantages et inconvénients des flexi-jobs ? Pour Patrick c’est le grand jour. Ce directeur d’une société d’autocars vient d’apprendre que son secteur peut enfin travailler avec des flexi-jobs : "C’est une nouvelle qui fait plaisir. Depuis le temps que nous l’attendions. Il est clair que l’on fait face à un problème de recrutement qui est immense".

On a des chauffeurs qui quittent le secteur pour aller dans des secteurs où les flexi-jobs étaient autorisés Le département recherche actuellement 1.500 chauffeurs. Ce genre d’emploi qui permet notamment aux pensionnés de travailler devrait selon lui solutionner une partie du problème. "C'est clair que si on leur dit : tu vas continuer à travailler et tu vas toucher ton salaire brut en net, cela va permettre de garder des gens dans le secteur. Cela va aussi solutionner un deuxième problème qui est le problème de la rétention. Actuellement, on a des chauffeurs qui quittent le secteur pour aller dans des secteurs où les flexi-jobs étaient autorisés", pointe-t-il. Mis sur pied en 2015, les flexi-jobs permettent aussi de cumuler un emploi supplémentaire, à condition de travailler à 4/5ème pour un autre employeur.

La formule est aujourd’hui étendue à douze nouveaux secteurs. Parmi eux, le sport, l’évènementiel ou encore l’immobilier.

C'est une réponse concrète à la pénurie de main d’œuvre "Il y a une demande incontestablement. Je pense à la Fédération des déménageurs qui nous a dit : on voudrait vraiment l’extension des flexi-jobs pour nous. C’est une des façons d’apporter une réponse concrète et pragmatique à cette pénurie de main d’œuvre", souligne Pierre-Frédéric Nyst, le président de l’Union des classes moyennes.



Les flexijobs présentent plusieurs avantages:



• Pas d’impôt sur le salaire

• Et un barème similaire aux autres travailleurs du secteur Si on peut toucher sa pension et se faire un extra en plus, c’est motivant

Des conditions idéales pour Pascal en fin de carrière : "Si on peut toucher sa pension légale, et se faire un extra en plus, c’est motivant", affirme-t-il. Côté syndical, le désavantage c’est une participation moindre à la sécurité sociale. Mais, la formule semble devenir aujourd’hui incontournable sur le marché du travail. En trois ans, le nombre d’adhérents a augmenté de 167 %.