Les gobelets réutilisables en festival, une solution vraiment plus écologique? C'est la question que se posent les organisateurs belges, voici ce qu'en pensent les experts

De grands festivals au nord du pays, tels que le Pukkelpop, Rock Werchter, Tomorrowland et le Graspop remettent en question l'obligation légale de proposer des gobelets réutilisables, rapporte Het Belang van Limburg.

Cette année, ils ne devraient donc fournir que des gobelets réutilisables. "Nous avons cependant facilement besoin de 2 millions de gobelets réutilisables", assure Nele Bigaré de Rock Werchter. Tomorrowland estime en avoir besoin d'un million et demi par jour.

En Flandre, comme en Wallonie désormais, les festivals sont interdits d'avoir recours aux gobelets jetables. Quatre grands festival -Rock Werchter, Pukkelpop, Graspop et Tomorrowland - et une vingtaine de moindre envergure avaient toutefois bénéficié l'an passé d'une dérogation. Et ce, principalement parce que les organisateurs avaient encore un large stock à écouler.

Aussi, il n'est pas possible de nettoyer ces gobelets sur le terrain, ajoutent les organisateurs de festivals. Ces contenants devront donc être acheminés vers des installations de lavage externes. "Cela signifie que le transport sera quadruplé voire plus par rapport aux années précédentes", explique Debby Wilmsen, porte-parole de Tomorrowland. Les festivals se demandent donc si les gobelets réutilisables sont vraiment plus écologiques.

Toutefois, des experts rejettent le raisonnement des organisateurs. "Je ne vois aucune raison pour les festivals de continuer avec des gobelets jetables", répond Karine Van Doorsselaer, maître de conférences en écoconception et science des matériaux à l'université d'Anvers. "Leurs arguments sont principalement d'ordre économique et non écologique".