Les hébergeurs Airbnb en hausse en Belgique: "des signaux moins encourageants à Bruxelles"

La plateforme de locations d'hébergements touristiques Airbnb a dévoilé mardi plusieurs nouveautés sur son site destiné aux voyageurs ainsi que son application à destination des hébergeurs. Emmanuel Marill, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb, a par ailleurs fait le point sur les avancées de la plateforme en Belgique et en Europe, alors que les législations sur les meublés touristiques bougent, notamment à Bruxelles.

Le gouvernement bruxellois a présenté début octobre une révision de son projet d'ordonnance autour des meublés touristiques. Airbnb critique depuis plusieurs mois ce texte, évoquant la "lourdeur administrative" imposée aux hébergeurs. "Des milliers de personnes vont être impactées. Il leur deviendra difficile de gagner de l'argent, soit 4.500 euros par an en moyenne pour un hébergeur belge", explique à l'agence Belga Emmanuel Marill. Il estime qu'il "faut un enregistrement plus simple", comme en France. "Nous sommes partisans du projet de règlement proposé par la Commission européenne, dont les contours sont plus lisibles", ajoute-t-il.

S'il ne peut pas donner de chiffres précis sur le nombre d'hébergeurs en Belgique, le directeur européen confirme que le nombre d'hôtes et de nuitées réservées "est en progression depuis deux ans", après un flottement durant la crise du Covid-19. "La hausse est importante en Flandre, elle est également perçue en Wallonie. Cela se compte en milliers d'hébergeurs. À Bruxelles, nous avons des signaux moins encourageants vu la lourdeur administrative que pourrait imposer le projet d'ordonnance", précise-t-il.