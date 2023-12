Les intempéries entraînent des retards: le secteur de la construction demande "une certaine souplesse"

Selon l'IRM, les précipitations à Uccle ont été beaucoup plus importantes que la moyenne au cours des mois de septembre, octobre et novembre: 283,7 mm, contre 209,3 en temps normal, soit la quatrième plus grande quantité jamais enregistrée.

Durant le mois de novembre, il a plu pendant 26 jours, un record. Combinées avec quelques tempêtes, les précipitations abondantes ont causé un retard de deux à quatre semaines pour les entreprises de construction qui travaillent à l'extérieur, comme les entreprises de gros-œuvre ou de toiture.