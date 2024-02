Les jeunes de la FGTB organisent une "promenade" chez les "super riches" à Uccle: "Une idée grotesque"

C'est un événement pour le moins insolite qu'organisent les jeunes socialistes de la FGTB. Relayés sur le réseau social Facebook, ceux-ci planifient le 30 mars prochain des "visites guidées chez les super riches" dans le quartier huppé du Prince d’Orange. Sur leur page, ils s'expliquent : "Les 500 plus grandes fortunes de Belgique, ce sont 142,4 milliards d’euros, soit, plus d’un cinquième du PIB de la Belgique. Mais qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Comment sont-ils devenus riches ? Et comment le restent-ils ? Participe à la première visite guidée des Jeunes FGTB Bruxelles au quartier du Prince d’Orange en immersion chez les super riches". Pour illustrer leur propos, l'ancienne résidence du dictateur zaïrois Mobutu. Un événement qui fait réagir.

"Grotesque"

Dans le groupe Facebook du quartier, Boris Dilliès, bourgmestre d’Uccle, juge également l’idée "grotesque" et "stigmatisante", menée par un groupement "d’extrême gauche". "Toute manifestation doit au préalable avoir reçu une autorisation. Une fois que j’aurai reçu leur demande, celle-ci sera examinée et pour éviter tout problème, je pourrai solliciter un encadrement de la part de la police", ajoute-t-il chez nos confrères de BX1.