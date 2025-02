"Les jeunes sont en plus grande souffrance qu'avant": les centres PMS fortement surchargés face au mal-être croissant des élèves

L'émission "Je vous dérange" se penchera sur la santé mentale des jeunes et la surcharge des Centre psycho-médicosociaux (PMS) qui en découle. Que ce soit en Flandre ou en Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux jeunes appellent à l’aide et souhaite des prises en charge, bien souvent lors de situations d'urgence et de détresse. Comment ces centres gèrent-ils cela?

Dépression, tentatives de suicide, maltraitance... Jean-Christophe Dron, directeur de l’Athénée royal de la Roche-en-Ardenne, l’atteste : il y a de plus en plus d’élèves en demande pour une prise en charge dans un Centre psycho-médociocial. "Au niveau psychologique, on a de plus en plus de mal-être et donc de plus en plus de problématiques à gérer qui viennent de l'extérieur. C'est un constat que les éducateurs et les enseignants font au quotidien", témoigne-t-il.

Lorsqu’un jeune de l’école le demande, il a la possibilité de rencontrer une assistante sociale. Corine Berthod, directrice du PMS de Marche-en-Famenne, gère une à deux crises par semaine là où il y a quelques années, il y en avait trois à quatre par an : "Avec l'arrivée de la crise du Covid, qui a été succédée par le problème des inondations et la guerre en Ukraine. Tout ce contexte de guerre a un côté extrêmement anxiogène qui se répercute sur les élèves".